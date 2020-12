M5S Lombardia: “In Regione studenti in visita zittiti dalla maggioranza”

(red.) Oggi a Palazzo Pirelli si è riunita la IV Commissione Attività produttive, Istruzione e Formazione.

Tra i punti all’ordine del giorno, l’incontro con una delegazione di studenti lombardi di superiori e università per confrontarsi con i rappresentanti politici di Regione Lombardia sulle criticità del rientro a scuola (previsto per gennaio) connesse alla convivenza con il virus.

“Purtroppo oggi in IV Commissione si è toccato uno dei punti più bassi dell’attuale Legislatura”, premette Raffaele Erba (M5S Lombardia) e membro della IV Commissione. “Gli studenti hanno sollevato critiche e osservazioni puntuali che toccavano i possibili provvedimenti di Regione Lombardia e del Governo. E’ stato alquanto spiacevole assistere all’attacco da parte di diversi consiglieri di maggioranza nei confronti di un ragazzo, “colpevole” soltanto di aver fatto emergere, anche, alcune criticità regionali sui trasporti”.

“Peggio ancora è stata la grave e inaccettabile parzialità con cui il presidente della Commissione, Gianmarco Senna, è intervenuto. Non è stato affatto garantito l’equilibrio del dibattito e lui stesso ha stigmatizzato le argomentazioni portate da diversi giovani auditi”.

Dino Alberti, membro della IV Commissione (M5S Lombardia): “Scriveremo al presidente Fermi per denunciare il grave comportamento dispotico di Senna contro i ragazzi che sono arrivati privi di defezione, preparati, competenti e capaci di gestire le loro ragioni senza sventolare bandiere politiche, cosa che, invece, non è stato capace di fare il presidente. Senna deve essere imparziale”.

Conclude Erba: “Quando abbiamo di fronte ragazzi così giovani, appassionati e desiderosi di offrire un contributo per risolvere i problemi, Presidente e consiglieri regionali non possono assumere un atteggiamento così negativo. Così facendo crescerà continuamente la disaffezione delle nuove generazioni verso la politica. Chiederemo al presidente del Consiglio regionale Fermi di attivarsi affinché queste situazioni non si ripetano più. Spero che i ragazzi dopo l’incontro di oggi capiscano cosa non deve essere politica”.