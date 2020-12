Seminari gratuiti per genitori, insegnanti e ragazzi delle medie

(red.) Un ciclo di seminari gratuiti dedicati ai genitori, insegnanti e ragazzi sono stati organizzati da Fondazione Aib, Informa Giovani, Cooperativa Il Calabrone, AmbienteParco, Cooperativa Tempo Libero e M.O.C.A., in collaborazione con il comune di Brescia.

Ecco il calendario degli incontri: ​

3 dicembre alle ore 17:00 “Orientare ai tempi del Covid: come aiutare ragazzi e ragazze a guardare con speranza e serenità il loro futuro” (scarica qui la locandina) seminario dedicato agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado.

9 dicembre alle ore 16:00: “Sostenere i ragazzi e le ragazze nelle scelte della scuola superiore, ancora di più ai tempi del Covid!” (scarica qui la locandina) dedicato ai genitori.

14 dicembre alle ore 17:00 “Cosa farò da grande: piccola rassegna delle professioni per aiutarti a scegliere la scuola superiore” (scarica qui la locandina) dedicato alle alunni delle scuole secondarie di primo grado.

I seminari sono gratuiti previa iscrizione online. I link per le iscrizioni sono presenti nelle locandine di ciasun evento.