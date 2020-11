“Studente felice”, lunedì appuntamento sulla memoria

Lunedì 23 novembre dalle 18 alle 19.30 si terrà l’incontro “Potenzia la tua memoria, semplifica i compiti a casa” (rivolto ai genitori e ai ragazzi dai 9 ai 17 anni), terzo e ultimo appuntamento del ciclo di incontri online “Studente felice”, per genitori e ragazzi che vogliono ottenere il massimo dallo studio.

L’iniziativa, promossa dai Consigli di Quartiere Lamarmora, Villaggio Sereno, Porta Cremona-Volta, Folzano e Chiesanuova, è gratuita e per iscriversi bisogna registrarsi su questa pagina web . Per informazioni è possibile telefonare al numero 3402137480.