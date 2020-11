Coronavirus a scuola, tre insegnanti positivi a Roccafranca. Caos tra famiglie

(red.) Sono scoppiate le polemiche a Roccafranca, nel bresciano, sul fronte del contagio da Covid-19 negli ambienti scolastici. Infatti, tre insegnanti di una scuola elementare e risultati positivi al virus hanno informato la dirigenza e quindi le famiglie lo scorso fine settimana, tra sabato 14 e domenica 15 novembre, ma a distanza di una settimana dall’avvenuto contagio. Di questo dà notizia Bresciaoggi.

I genitori, protestando, avevano chiesto più buon senso aldilà dei protocolli. Infatti, in base alle regole, la positività tra insegnanti non provoca per forza di cose la chiusura di una classe, almeno che non ci siano stati contatti a rischio.