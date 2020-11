Ecco Brescia Orienta, polo provinciale per l’orientamento scolastico

(red.) Cosa farò da grande? si chiedeva Gianni Rodari in una allegra filastrocca dedicata ai mestieri. E cosa farò da grande se lo chiedono le migliaia di studenti di terza media chiamati a scegliere l’Istituto di scuola superiore da frequentare il prossimo anno. Si tratta di un momento, oggi, più che mai delicato. Le misure di contenimento del Covid-19 lasciano infatti le aule vuote e i ragazzi e le loro famiglie soli in un passaggio cruciale nella vita di ciascuno.

Di fronte all’impossibilità di organizzare le consuete attività di indirizzo, il Tavolo Provinciale per l’Orientamento dell’Ufficio Scolastico di Brescia ha realizzato Brescia Orienta (vedi qui il sito) , frutto dell’esperienza accumulata durante l’attività svolta negli anni passati.

Brescia Orienta offre contenuti di facile e accurata consultazione relativi all’offerta formativa degli Istituti bresciani. La sua peculiarità è però quella di fornire una mappa del mondo del lavoro, orientando la scelta della scuola sulla base non solo di prospettive e speranze per il futuro, ma anche di attitudini e interessi.

Brescia Orienta ha trovato il sostegno nella Fondazione Asm che, attraverso le parole della consigliera Valentina Stefani, conferma l’impegno a combattere l’emergenza educativa di questi ultimi mesi: “Brescia Orienta non si limita a guidare la scelta del percorso formativo, ma descrive ambiti professionali e prefigura possibili carriere. Se pensiamo ai numeri dell’abbandono scolastico, ci rendiamo conto che uno strumento come Brescia Orienta è oggi più che mai necessario per accompagnare i giovani e le famiglie verso scelte avvedute e ispirare percorsi scolastici che diventeranno progetti di vita consapevoli”.