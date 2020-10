Didattica a distanza, altri fondi per 25 scuole superiori bresciane

(red.) Una delle maggiori criticità che erano state segnalate dagli insegnanti e dagli studenti nel momento di dover muoversi attraverso la didattica a distanza riguarda la connessione a internet spesso troppo instabile. Per questo motivo a livello nazionale e tramite il decreto “Ristori” il Governo ha aggiunto 85 milioni di euro per potenziare la didattica online e altri 3,6 milioni direttamente con un decreto del Ministero dell’Istruzione. Proprio di questa cifra proveniente da viale Trastevere, 460 mila sono destinati alla Lombardia.

E nel mezzo c’è spazio per risorse a venticinque scuole superiori bresciane. La misura nazionale sulla didattica integrata consente l’acquisto rapido di 200 mila nuovi dispositivi e oltre 100 mila strumenti per le connessioni. Per quanto riguarda le risorse in arrivo agli istituti bresciani si parla di 3 mila euro per il Beretta di Gardone Valtrompia, il Don Milani di Montichiari, Tartaglia-Olivieri di Brescia e l’Einaudi di Chiari.

2.277 euro per Abba-Ballini di Brescia, Bazoli di Desenzano, il Perlasca in Valsabbia, Pascal-Mazzolari di Manerbio, il Cossali di Orzinuovi, il Primo Levi di Sarezzo, il Gigli di Rovato, il Dandolo di Corzano, Olivieri-Putelli di Darfo, Golgi di Brescia, Fortuny di Brescia, Falcone di Palazzolo, Bagatta di Desenzano, Gambara di Brescia, Fermi di Salò e Battisti di Salò. Infine, 1.500 euro per il Meneghini di Edolo, Bonsignori di Remedello, lo Sraffa di Brescia, Arnaldo di Brescia e Caterina dè Medici di Gardone Riviera.