Didattica a distanza e tpl, prossima settimana nuova organizzazione

(red.) Dalla giornata di ieri, lunedì 26 ottobre, come previsto dalla recente ordinanza regionale lombarda e anche dall’ultimo decreto del presidente del Consiglio, diverse scuole superiori bresciane hanno già iniziato con la didattica a distanza. Fermo restando il tema, invece, per quanti dovranno partecipare in presenza ai laboratori nei centri di formazione professionale.

Un elemento che incide anche sul fronte del trasporto pubblico, tanto che diverse scuole interessate dalle lezioni a distanza hanno già segnalato alcune esigenze all’Agenzia del Trasporto pubblico locale. E da questo punto di vista, con in prima fila la società Sia, si sta cercando di capire come modificare l’offerta. In ogni caso, per tutta questa settimana la situazione dovrebbe restare la consueta, con qualche cancellazione di corse.

Ma la vera e propria nuova organizzazione scatterà da lunedì 2 novembre quando è probabile, pur mantenendo il trasporto extraurbano, che diverse corse saranno cancellate, consentendo invece maggiori spazi per gli studenti che dovranno andare in presenza ai laboratori.