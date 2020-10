Didattica a distanza dal 26 ottobre nelle superiori lombarde, Brescia critica

(red.) Prima era stato comunicato a livello nazionale che gli studenti delle scuole superiori avrebbero dovuto iniziare a fare lezione in presenza alle 9 e non alle 8 per non caricare in modo eccessivo il trasporto pubblico. Ma dal bresciano, dove si è lavorato a un sistema di scaglionamenti e di didattica mista in presenza e a distanza, si erano levate le critiche inducendo il Governo a chiarire che quella misura riguardava quanti presentavano delle criticità. Quindi, il normale ritorno all’attuale sistema bresciano.

Tuttavia, nella nuova ordinanza della Regione Lombardia è previsto che da lunedì 26 ottobre tutti gli studenti delle superiori debbano fare lezione solo a distanza. Di nuovo nel bresciano è sorta la critica, di cui si è fatto portavoce anche il sindaco della città Emilio Del Bono. “Vorrei dirvi che la parte dell’ordinanza regionale relativa alla sospensione della didattica in presenza per i ragazzi delle superiori a partire da lunedì 26 ottobre – dice il primo cittadino in un video postato su Facebook – non è stata concordata con i sindaci delle città capoluogo.

Il testo originario faceva convivere la didattica a distanza con quella in presenza, soprattutto tenendo conto del grande sforzo fatto dai dirigenti scolastici, dagli insegnanti e con la grande collaborazione dei ragazzi. Il tema è stato riaperto, ne parleremo oggi con il presidente della Regione Lombardia”.

Il video del sindaco Del Bono