Coronavirus a scuola, altri 5 casi tra Brescia e provincia. Oltre 1.000 “isolati”

(red.) L’impennata di nuovi contagi da Covid-19 alla quale si sta assistendo in questi ultimi giorni intorno a sabato 10 ottobre si sta riflettendo, come era ovvio che fosse, anche sulla scuola. Tanto che, in base ai dati riportati dal Giornale di Brescia per quanto riguarda la nostra provincia, si parla di 1.078 studenti bresciani costretti alla quarantena per quattordici giorni e alla didattica a distanza dopo l’emersione di una serie di casi positivi nei vari istituti e nelle classi. E sono circa cinquanta le sedi interessate dal contagio nelle scuole di ogni ordine e grado. Il report riportato dal quotidiano bresciano e riferito al periodo dallo scorso 12 settembre (quando gli asili erano già iniziati e mancavano due giorni all’avvio dell’anno scolastico negli altri) fino all’altro giorno, giovedì 8 ottobre, indica 62 casi di positività nel territorio dell’Ats di Brescia.

In particolare, 54 classi costrette alla quarantena e alcuni istituti anche con più classi, inducendo alla didattica online e al tampone prima di poter tornare a lezione in presenza. Un fenomeno, quello del contagio, che riguarda anche gli insegnanti e il resto del personale con 73 in isolamento. Nel frattempo non si ferma la diffusione del contagio a scuola. Ieri, venerdì 9 ottobre, sono emersi tre nuovi casi solo a Brescia città. Si parla di un caso all’elementare “Raffaello Sanzio” che fa parte dell’Istituto comprensivo Est 1, un altro in una classe terza della media “Marconi” e infine in una classe terza del liceo Copernico, sesto istituto superiore in provincia a riportare questa condizione, obbligando la classe alla quarantena.

Altri tre casi, infine, sono emersi nel resto del bresciano e sempre dal punto di vista scolastico. Dopo quello di Lograto, anche alla scuola media Don Raffelli di Provaglio d’Iseo sono emersi due nuovi casi positivi, fratelli che frequentano due sezioni diverse. Nel frattempo sempre ieri sono giunti i dati aggiornati sui tamponi effettuati al personale scolastico dallo scorso 17 settembre e fino al 6 ottobre nei punti dedicati in provincia e che rassicurano sulla bassa diffusione del contagio. Al presidio dei tamponi gestito dagli Spedali Civili sono stati effettuati 2.993 test diagnostici facendo emergere 18 positivi, 1.289 quelli svolti nel territorio della Franciacorta con 2 positivi e 1.267 per il Garda con 11 positivi. Sempre per quanto riguarda i ragazzini, ma lontano da scuola, in questo fine settimana sono in programma diverse partite di calcio giovanile all’inizio della stagione. Ma quattro di queste, che coinvolgono anche squadre bresciane, sono state rinviate proprio a causa dell’emersione di alcuni casi positivi tra gli atleti o le famiglie.