Coronavirus a scuola, 22 classi e più di 400 studenti in quarantena

(red.) In provincia di Brescia sul fronte della diffusione del contagio da Covid-19 sono al momento in tutto 22 le classi di scuola di ogni ordine e grado costrette a un periodo di quarantena per quattordici giorni a causa della rilevazione di almeno un caso positivo tra studenti e insegnanti. Un dato che porta a più di 400 gli studenti che al momento sono costretti a seguire le lezioni a distanza. Questo è quanto emerge da una sorta di mappa sviluppata da due ricercatori e di cui dà notizia il Giornale di Brescia.

Entrando nei dettagli, si parla di cinque casi emersi negli asili, altri sette casi nelle scuole elementari, sei alle medie e alcuni anche alle superiori. E si tratta di situazioni in parte già note, compresa quella di Desenzano dove un’insegnante risultata positiva ha costretto alla quarantena due classi. Per il resto sulla mappa tracciata dai ricercatori c’è spazio per Offlaga e Bagolino, ma anche fino a Idro, Manerbio, Pompiano e Darfo. Da questo punto di vista l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia ha già lanciato un percorso rapido che prevede tamponi ad accesso libero in drive-in rivolti al personale scolastico dal lunedì al sabato senza dover prenotare, ma solo presentando un’autocertificazione.

Nel frattempo, visti i numerosi casi che stanno emergendo in tutta Italia tra le scuole, il Ministero dell’Istruzione ha informato i vari dirigenti scolastici inviando loro una circolare per avviare, a partire da oggi, lunedì 28 settembre, un monitoraggio che parta già dal 14 settembre, quando è iniziato il nuovo anno scolastico.