Berlingo, torna il premio intitolato a Dario Ciapetti

“Ci manca Dario, la sua lucidità e sobrietà prima di tutto, in questo tempo complesso che richiederebbe lungimiranza e visione del futuro, che è poi quello che cerchiamo nei lavori che si candidano ogni anno alla Borsa di Studio a lui intitolata”.

Torna il Premio Dario Ciapetti dedicato a tesi di laurea Marco Boschini, coordinatore dell’Associazione comuni virtuosi, lo annuncia così. “Servono idee e progetti nuovi, per una nuova società, proprio sul modello dell’azione di Dario, che da un piccolo borgo seppe mettere in campo grandi proposte per la comunità”.

“Credo che fare rete sia uno degli aspetti più significativi a cui Ciapetti dedicò buona parte della propria esperienza amministrativa, un valore aggiunto a volte poco valorizzato. Lo vedo e lo tocco con mano ancora oggi, concretamente, nel lavoro di tanti volontari civici e nella coscienza profonda della comunità”. Così Fausto Conforti, primo cittadino del piccolo borgo di Berlingo, ai confini della Franciacorta, a proposito del bando appena pubblicato sul portale dell’Associazione comuni virtuosi e a stretto giro Fondazione Cogeme Onlus, Comune di Berlingo e ACB Associazione comuni bresciani.



“Mi è capitato spesso di pensare a cosa avrebbe fatto Dario durante il periodo della pandemia – dichiara il presidente di Acb Gabriele Zanni, sindaco di Palazzolo sull’Oglio -. Si perché era un uomo e un amministratore mai banale. Appassionato e razionale. Con lo sguardo sempre rivolto in avanti. Capace di progettare e costruire partendo dalle situazioni più disperate. Un po’ architetto e un po’ muratore, come amava definire il ruolo del Sindaco. E c’è sempre più bisogno di esempi così. E’ per questo che è essenziale mantenere il ricordo di figure umane e istituzionali così significative per le nostre comunità e nel caso specifico bresciane”.

“Tra le varie declinazioni del “ricordare” vi è anche quella del “conservare” e di Dario Ciapetti, da dieci anni a questa parte vogliamo conservare il patrimonio umano e civico che ha trasmetto alla propria comunità, attraverso la sua testimonianza di vita e di amministratore pubblico – dichiara Gabriele Archetti, Presidente di Fondazione Cogeme -. Il fatto che Fondazione Cogeme, per l’ottavo anno consecutivo diffonda insieme all’Associazione comuni virtuosi, al Comune di Berlingo, all’Acb il premio a lui dedicato, non è altro che un piccolo ma simbolico modo per riportare al presente il bene che Dario Ciapetti ha fatto e di come solo una sostenibilità fatta di gesti concreti sia la chiave di volta per cambiare realmente lo stato delle cose”.