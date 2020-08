Nuovo anno scolastico, a Brescia arrivati i primi banchi monoposto

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 31 agosto le prime consegne dei nuovi banchi monoposto hanno raggiunto paesi simbolici, dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19, come Nembro, Bergamo e Alzano Lombardo. Da tempo anche nella nostra provincia di Brescia è partita l’operazione-scuola in vista dell’inizio dei corsi di recupero da mercoledì 2 settembre e soprattutto verso il 14 settembre quando inizieranno le lezioni. E proprio anche a Brescia stamattina, lunedì 31 agosto, sono stati consegnanti i primi nuovi banchi monoposto che consentono il distanziamento sociale tra gli studenti.

Il primo istituto a ricevere le nuove postazioni è stato il superiore Castelli che ha ricevuto più di 800 banchi. Sono stati tutti prodotti da una rete di imprese che si stanno occupando della costruzione e consegna delle postazioni. La stessa scuola superiore cittadina ha anche ordinato alcune centinaia di banchi con le rotelle e in attesa che vengano portati in sede in tempo in vista del nuovo anno scolastico.