Scuola, ancora 2 mila posti vacanti da coprire nel bresciano

(red.) Mancano esattamente un mese e tre giorni all’inizio del nuovo anno scolastico il prossimo 14 settembre e l’ufficio scolastico provinciale di Brescia è alle prese, come tutti gli anni e gli altri settori in tutta Italia, nell’affrontare il problema della nomina e delle assunzioni degli insegnanti. Tanto che nella nostra provincia si dovrà mettere mano a 2 mila assunzioni nell’arco delle prossime due settimane. Prima del 26 agosto dovrebbero terminare le attività di nomina in ruolo attingendo dalle graduatorie dei concorsi e ad esaurimento e quindi in tempo per il nuovo anno scolastico che ufficialmente, con la ripresa delle attività, inizierà il prossimo 1 settembre.

E pochi giorni prima, il 28 agosto, partiranno le domande per la chiamata veloce entro il 7 settembre negli istituti dove ci sono ancora posti vacanti. Nel frattempo, nella settimana del 14 settembre partiranno anche le nomine per le supplenze. Su questo fronte nel bresciano devono essere coperti 2 mila posti, mentre la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato un decreto per l’assunzione di oltre 84 mila docenti. E tra le richieste di supplenza, nel bresciano ne sono arrivate oltre 32 mila in ogni ordine e grado.

Quindi dovrà essere stilata la graduatoria provinciale procedendo poi con la chiamata online e terminare questa attività entro il 20 settembre. Insomma, anche quest’anno, oltre al problema del Covid-19, gli studenti rischiano di tornare a scuola con la carenza di organico tra i docenti. Per quanto riguarda la didattica, invece, tra le scuole superiori si fa sempre più largo l’ipotesi di lezioni miste in presenza e a distanza a turno per ovviare al problema del distanziamento sociale e alla difficoltà di reperire nuovi spazi.