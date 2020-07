Ritorno a scuola, a fine agosto la riunione del Cts per la sicurezza

(red.) Nella stessa giornata, quella di ieri, martedì 28 luglio, in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito al Senato sulla proroga dello stato di emergenza da coronavirus fino al 15 ottobre, alla Camera si è tenuta un’informativa urgente da parte dei ministri alla Salute e all’Istruzione Roberto Speranza e Lucia Azzolina sul ritorno a scuola. I due ministri hanno annunciato che la priorità sarà proprio quella di tornare a fare lezione in presenza, ma nella massima sicurezza. E per questo motivo solo alla fine di agosto si terrà una riunione del Comitato tecnico scientifico per dare una valutazione finale.

E nel rivolgersi ai deputati, la ministra Azzolina ha anche annunciato un piano per il futuro per evitare classi troppo affollate di studenti e parlato anche di un piano di formazione del personale scolastico per assicurare qualità e innovazione. Nel frattempo sul fronte bresciano e sempre restando nell’ambito della scuola, ha sollevato un polverone una lettera inviata da palazzo Loggia alle associazioni sportive sul fatto che al momento le palestre dei vari istituti non possono essere date in concessione in attesa di verificare l’uso, invece, per fare lezione.

Ma il sindaco Emilio Del Bono ha voluto precisare – nelle dichiarazioni riportate dal Giornale di Brescia – che le stesse palestre, nella maggior parte dei casi, saranno concesse senza problemi alle associazioni. Secondo il primo cittadino, invece, non ci sarà bisogno di usare questi spazi per fare lezione, perché ci sono già classi e laboratori vuoti da poter utilizzare.