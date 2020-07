Brescia, palestre come aule di lezione. Associazioni sportive in allarme

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 27 luglio, la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina, ribadendo che il nuovo anno scolastico inizierà regolarmente il prossimo 14 settembre, ha diffuso anche una serie di indicazioni sulle procedure da mettere in atto e sui luoghi, alternativi alle scuole, che potrebbero essere utilizzati per fare lezione. Come già si sapeva, molti istituti potrebbero dotarsi dei banchi singoli per favorire il distanziamento di un metro tra i vari studenti. Ma si parla anche di pulizia e prodotti igienizzanti e la possibilità di fare lezione non solo in aula, ma anche nei musei, archivi storici, teatri e parchi.

Ci sarà spazio anche per la modalità in digitale solo alle scuole superiori e insieme a quelle normali in frontale, con la priorità per la didattica in presenza. Ma la ministra ha anche annunciato, d’intesa con il Ministero alla Salute, la possibilità dello svolgimento dei test sierologici per tutto il personale e quelli a campione per gli studenti, oltre a un medico competente per ogni scuola e per assicurare la sorveglianza sanitaria. Ma nel frattempo sul territorio comunale di Brescia è emersa la preoccupazione da parte delle associazioni sportive per una comunicazione che hanno ricevuto da palazzo Loggia e di cui scrive il Giornale di Brescia. Infatti, come è noto, anche le palestre potrebbero utilizzate per fare lezione e con l’obbligo periodo di sanificare e disinfettare.

Di conseguenza, come fanno sapere dalla Loggia, proprio le palestre potrebbero non essere concesse alle associazioni. Una situazione, ancora non definitiva, ma che ha già mandato in allarme i singoli sodalizi sportivi. Dal Comune fanno anche sapere di lavorare a una soluzione alternativa che coinvolga le cinquanta palestre scolastiche. Su questo fronte ai primi giorni di agosto l’assessore alla Scuola Fabio Capra incontrerà i dirigenti scolastici. E la sensazione è che le palestre possano essere usate anche dalle associazioni sportive, purché le sanifichino ogni volta dopo l’utilizzo.