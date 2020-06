Maturità, 9 mila bresciani attesi all’esame: come si svolgerà

(red.) Domani, mercoledì 17 giugno, sarà il giorno di apertura dell’esame di maturità che attende circa 9 mila bresciani. E quest’anno, vista l’emergenza sanitaria, tutto si tradurrà in una sola prova orale della durata massima di un’ora. A partire dalle 8,30 e per un massimo di cinque colloqui al giorno, si apriranno le porte di 144 scuole e 237 commissioni nel bresciano. I candidati saranno invitati a presentarsi con un quarto d’ora d’anticipo rispetto all’inizio dell’esame e passando attraverso una serie di misure di sicurezza e percorsi dedicati all’ingresso in aula con mascherina e firma sull’autocertificazione.

L’esame partirà con la discussione di un elaborato legato agli argomenti di indirizzo (quello che sarebbe stato la seconda prova) e già concordato con gli insegnanti. In seguito, anche l’analisi di un testo di lingua e letteratura italiana e una discussione su più discipline, comprese cittadinanza e Costituzione. Il voto finale sarà la somma tra i crediti di partenza dopo l’esperienza maturità nel triennio e quello dell’esame orale.

Nel corso dell’esame i candidati potrebbero essere chiamati anche a parlare della propria esperienza in quarantena. E a poche ore di distanza dall’inizio degli esami, la Polizia postale e Skuola.net stanno collaborando per evitare la diffusione di fake news in riferimento ai possibili argomenti che potrebbero essere trattati nell’esame.