Fine anno scolastico, ministra: “Mai pensato a studenti chiusi nelle gabbie”

(red.) Nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno, ultimo giorno di quest’anno scolastico così stravolto, anche il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha voluto diffondere un messaggio di augurio rivolto a chi sarà chiamato a sostenere l’esame di terza media e di maturità, ma anche a tutti gli altri studenti per un ritorno a scuola a settembre e in presenza. Ma in vista delle linee guida attese per capire come si potrà tornare tra i banchi a settembre, la stessa ministra ha voluto precisare la sua posizione riferita alle tanto contestate barriere di plexiglass che rischiano di isolare gli studenti in veri e propri gabbiotti.

“Il tema della sicurezza a scuola è molto serio e richiede prudenza anche nei giudizi e nei commenti. Nessuno del Comitato tecnico-scientifico, e tanto meno qui al Ministero – dice la ministra in un video messaggio su Facebook – ha mai immaginato di chiudere gli studenti dentro cabine di sicurezza, come è stato invece raccontato in queste ore, in maniera superficiale. Ho visto immagini surreali di ragazzi chiusi dentro strutture simili a gabbie. Questa è disinformazione. Nessuno ha mai pensato a cose del genere.

Semmai sono due anni che parlo del problema delle classi pollaio. E oggi finalmente tutti si accorgono del numero di alunni nelle classi delle scuole italiane. Siamo al lavoro, giorno e notte, per riportare gli studenti a scuola con le giuste misure di sicurezza. Senza eccessi, senza forzature. Vogliamo tornare alla normalità – conclude la ministra – e lo faremo trovando il giusto bilanciamento tra due diritti sacrosanti, quello all’istruzione e quello alla salute”.