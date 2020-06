Scuola, ultimo giorno per 153 mila studenti bresciani. Poi gli esami

(red.) Considerato il periodo di emergenza, quella di oggi, lunedì 8 giugno, rischia di essere una giornata che passa in sordina, ma è l’ultimo giorno di scuola che coinvolge anche migliaia di bresciani. Il periodo storico, però, dopo che anche gli esperti scientifici hanno negato la possibilità di ritrovarsi, vede gli studenti costretti a festeggiare il termine di questo anno scolastico tribolato solo in modalità online con i propri compagni di classe e insegnanti. Un momento particolare che riguarda oltre 150 mila studenti bresciani in un giorno, tra l’altro, in cui il personale sciopera in vista di capire le misure di sicurezza che dovranno essere adottate a partire da settembre, con l’inizio di un nuovo anno scolastico, si spera subito in presenza.

Al termine della giornata odierna, però, numerosi studenti dovranno iniziare a prepararsi agli esami, anche questi stravolti nelle modalità a causa dell’emergenza. Quindi, un orale online per quelli delle medie chiamati a discutere delle tesi con più discipline, mentre per la maturità si potrà tornare in presenza. Succederà a partire da mercoledì 17 giugno con al massimo un’ora di esame orale in cui gli studenti, davanti alla commissione, dovranno discutere un elaborato connesso con le materie studiate nel corso di cinque anni. Per tutti gli altri, invece, ammessi all’anno successivo – in virtù del decreto legge sulla Scuola approvato sabato mattina 6 giugno – ma con eventuali situazioni negative da recuperare, il rientro sarà a settembre.

Nel frattempo anche le università si preparano al ritorno tra le aule. Tanto che il ministro dell’Università Gaetano Manfredi parla di lezioni in presenza e con aiuti per studenti stranieri e fuori sede, ma non solo. Nelle aule gli studenti non troveranno i plexiglass, come invece potrebbe accadere per il ciclo della scuola dell’obbligo, ma si potrebbe puntare su un numero maggiore di aule. In più, visto il periodo di crisi anche economica, con il rischio che numerosi studenti non si possano iscrivere all’anno accademico, si parla di forti riduzioni delle tasse universitarie.

Quindi, zero tasse per chi ha un indice Isee fino a 20 mila euro e forti sconti per chi ha un Isee tra i 20 e 30 mila euro. Si prevede anche di allargare la platea delle borse di studio, mentre lo stesso ministro annuncia un disegno di legge per rendere abilitanti, come un esame di Stato, alcuni esami di laurea in discipline sanitarie e che già prevedono tirocini nel corso della carriera accademica.