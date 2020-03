Scuole chiuse con il virus, ministro: anche dopo il 3 aprile

(red.) Riguarda anche i numerosi studenti bresciani ciò che ha annunciato nei giorni precedenti a sabato 28 marzo, anche in Senato, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Di certo ci sarà una proroga alla chiusura delle scuole in tutta Italia, attualmente presente fino al 3 aprile. Perché la volontà è quella di tornare tra i banchi solo se ci sarà la massima sicurezza e ponendo la salute al primo posto. Ma anche smentito che ci sarà un allungamento scolastico, merito anche del fatto che la didattica a distanza sta funzionando e quindi non ci sarà bisogno di proseguire fino in estate.

L’anno scolastico, come era stato già disposto, resta valido e a chi rischiava di essere rimandato si consentirà di recuperare. Nei prossimi giorni ci saranno notizie più precise anche per l’esame di maturità e quello di terza media. A proposito del primo, ci saranno commissioni con membri interni e un presidente esterno.