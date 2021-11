Linea Gestioni, disagi per la raccolta differenziata lunedì 8 novembre

(red.) A seguito della proclamazione da parte delle principali Organizzazioni Sindacali di uno sciopero nazionale del settore Igiene Ambientale per lunedì 8 novembre 2021, Linea Gestioni informa che in quella giornata i servizi di raccolta rifiuti, spazzamento strade, apertura piattaforme ecologiche e centri di raccolta non potranno essere garantiti. Saranno invece garantite, ai sensi della legge 146/90, le prestazioni indispensabili. I cittadini sono invitati a riportare i rifiuti all’interno delle loro pertinenze qualora gli stessi non risultassero ritirati e ad esporli al turno di raccolta successivo. Martedì 9 novembre tutti i servizi riprenderanno regolarmente.

“Scusandoci per i disagi che si potranno verificare, ricordiamo che, per ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri verdi”:

Città di CREMONA

Numero verde: 800.173803

Area CREMA

Numero verde: 800.904858

Area LODI

Numero verde: 800.193888

Area ROVATO

Numero verde: 800.721314