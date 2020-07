Iveco, lavoratori in sciopero occupano via Volturno a Brescia

(red.) Questa mattina, mercoledì 22 luglio, via Volturno a Brescia è stata interessata da un presidio di lavoratori dell’Iveco che, durante uno sciopero di due ore davanti allo stabilimento, hanno occupato la via limitando il transito agli altri veicoli. Proprio stamattina davanti ai cancelli si è svolta un’assemblea convocata dai sindacati e alla quale hanno partecipato anche il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e il presidente della Provincia Samuele Alghisi. Al centro dell’astensione dal lavoro c’è la rimessa in discussione da parte del gruppo Cnh Industrial dell’accordo che era stato raggiunto al Ministero dello Sviluppo Economico lo scorso marzo per un investimento da 65 milioni di dollari in cinque anni e sul fronte dei veicoli elettrici. Ma che, come detto, il gruppo ha annunciato di voler fermare a causa dell’emergenza da Coronavirus.

“Anche all’Iveco di Suzzara, dopo gli scioperi in tutti gli altri stabilimenti della Cnh in Itala, si sono fermati e una delegazione ha partecipato al corteo che ha portato le lavoratrici e i lavoratori all’ingresso principale dello stabilimento per un’assemblea. Hanno incrociato le braccia per confermare il piano industriale siglato con Cnh Industrial – si legge in una nota congiunta delle sezioni nazionale, lombarda e bresciana Cgil – e per ottenere la convocazione del tavolo da parte dei Ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro, al fine di adeguare investimenti e ammortizzatori sociali alle necessità determinatesi dopo l’impatto della pandemia Covid-19 sul mercati di riferimento. Lo stabilimento Iveco di Brescia è il cuore industriale e storico della città, da troppo tempo l’incertezza e la cassa integrazione non permettono il rilancio di un sito produttivo centrale per l’industria del nostro Paese.

E’ inaccettabile che le lavoratrici e i lavoratori hanno dovuto scioperare in Italia per mettere in sicurezza la salute, e oggi debbano scioperare per mettere in sicurezza il lavoro. La vertenza apertasi non è del solo stabilimento di Brescia ma è ormai nazionale. E’ indispensabile che il Governo convochi urgentemente il tavolo necessario a dare certezza al futuro occupazionale dello stabilimento e che l’azienda confermi ed implementi il piano di investimenti anche grazie alla disponibilità di risorse pubbliche per innovare tecnologicamente ed ecologicamente le produzioni. E’ necessario aggiungere una modifica del contratto di solidarietà che consegni alla contrattazione l’adeguamento degli scarichi di lavoro e sostenga con un piano adeguato la formazione necessaria alla crescita delle professionalità utili alla trasformazione delle produzioni. Nel caso in cui non arrivassero risposte dai Ministeri saranno messe in campo mobilitazioni e iniziative in tutta Italia”.