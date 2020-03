Coronavirus, dpcm troppo a favore delle industrie. 8 ore di sciopero

(red.) Nella posizione contraria espressa dai sindacati all’ultimo decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in tema di emergenza da coronavirus e sulle attività essenziali che possono restare aperte, ci sono anche le delegazioni bresciane di Cgil, Cisl e Uil dei metalmeccanici. Tanto che anche da questi rappresentanti della nostra provincia arriva il via libera a uno sciopero di otto ore proclamato nel settore domani, mercoledì 25 marzo. In una nota le sigle Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil Lombardia parlano di un “decreto del Governo che ha definito i settori indispensabili che possono continuare le attività nei prossimi giorni.

Riteniamo che l’elenco sia stato allargato eccessivamente, ricomprendendo settori che di necessario e di essenziale hanno poco o nulla. Nella nostra regione occorre intervenire in modo deciso, senza se e senza ma, per contrastare la drammatica condizione della crescita costante dei contagi, dei ricoveri, dei morti che stiamo subendo, con l’obiettivo di prevenire l’estensione dei contagi”.

Per questo motivo i metalmeccanici lombardi hanno annunciato l’astensione dal lavoro per domani e sono esclusi, invece, gli operai che lavorano nel campo dell’attività al servizio degli ospedali, con la produzione e manutenzione di macchinari. I sindacati sono tutti d’accordo sul fatto che le misure del Governo non sarebbero adeguate e sufficienti e che il decreto sarebbe troppo a favore delle industrie nonostante le indicazioni fornite proprio dai rappresentanti dei lavoratori al Governo.