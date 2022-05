“Sesso, amore e morte”, se ne parla in un incontro on line

Brescia. Si parlerà anche di ossessioni amorose, come quella che ha strappato alla vita Carol Maltesi, 26enne attrice hard, uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa e i cui resti sono stati poi gettati in un dirupo a Borno (Brescia) e ritrovati casualmente da un passante lo scoro 20 marzo, nell’incontro in programma venerdì 6 maggio alle 14 intitolato “Il sesso dei mostri. Quando amore e morte si fondono in un tragico abbraccio. Le morti violente e i loro autori”, appuntamento del ciclo di iniziative on line “La scienza di eccellenza”, a cura della psicologa Doriana Galderisi, autrice del libro “Il Dopo è Ora – come il Coronavirus gioca con le vite di tutti noi. Conoscere gli effetti psicologici e le dinamiche psico-sociali per dare scacco matto al Mostro”.

Ospiti dell’evento saranno Alberto Caputo (psichiatra, sessuologo, criminologo, esperto di sex offender), l’Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Brescia Roberta Morelli e Roberto Spanò, Presidente della Prima Sezione Penale e Corte d’Assise di Brescia. Modererà l’incontro il giornalista Francesco Zambelli.

