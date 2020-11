Coronavirus, Al Civile di Brescia sei reparti divisi per livello di intensità

(red.) Il Piano di Conversione dei posti letto della Asst Spedali Civili di Brescia, che ha lo scopo di rispondere alla nuove esigenze messe in luce dall’evolvere della pandemia, prosegue con l’apertura di nuovi reparti Covid.

“Ad oggi”, si legge in una nota, “abbiamo attivato 6 Reparti di degenza Covid, distinti in base al livello di intensità di cura richiesto dalla situazione clinica dei pazienti. Ogni Reparto di degenza Covid è identificato con una lettera dell’alfabeto (COVID A, COVID B…). La scelta di questa denominazione risponde alla precisa esigenza di non identificare i Reparti con una specialità medica: in ogni Reparto operano infatti équipes miste che portano un contributo multidisciplinare”.

I posti letto destinati a pazienti Covid sono complessivamente 420, di questi, al momento, sono 78 quelli dedicati a pazienti sub-intensivi e 37 quelli destinati a pazienti che necessitano di cure intensive.

L’attività del Pronto Soccorso prosegue senza affollamento, con un numero di accessi lievemente inferiore alla media e tempi di presa in carico rapidi, garantiti dalla gestione separata dei pazienti covid e non-covid. Il flusso di ricoveri e dimissioni è costante, e si conferma la proporzione di 3 pazienti provenienti dal territorio bresciano su 4. Proseguono i lavori di Scala 4.0: in giornata è stato consegnato il primo Reparto, che inizierà a ricevere pazienti a fine mese, contestualmente alla consegna di un secondo Reparto. L’attivazione dei Reparti di Scala 4.0. consentirà una rimodulazione della distribuzione dei posti letto con la contestuale riapertura di posti letto chirurgici non-Covid.