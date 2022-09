Soccorso sanitario extraospedaliero, aggiornate tariffe servizi

Brescia. Regione Lombardia aggiorna le tariffe dei servizi di soccorso sanitario extraospedaliero e la valorizzazione dei percorsi formativi.

Lo prevede una delibera approvata lunedì dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare. Le risorse stanziate ammontano a 460mila euro, con un aumento del 42% rispetto a quanto previsto finora.

Con questo provvedimento, a decorrere dal 1 settembre, l’assessorato al Welfare ha quindi aggiornato le tariffe dei servizi di soccorso sanitario extraospedalieri, dei servizi di trasporto sanitario e sanitario semplice e la valorizzazione e potenziamento dei percorsi formativi per il personale addetto questi servizi.

«Da anni – commenta la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti – gli enti del terzo settore che svolgono l’attività di emergenza urgenza ne chiedevano un aggiornamento. Oggi finalmente andiamo a concretizzare. È un argomento che con i referenti del mondo del volontariato impegnato nel soccorso di emergenza urgenza avevamo affrontato confrontandoci lo scorso luglio. Proprio il tema delle tariffe era stato uno degli argomenti di più stretta attualità».

La delibera prevede poi di demandare ad Areu la predisposizione, entro 30 giorni, di un progetto complessivo di revisione e sviluppo per il potenziamento dei percorsi formativi per il personale addetto ai servizi di soccorso.

«È un atto – aggiunge l’assessore – che va nella direzione di favorire e sostenere il lavoro preziosissimo di quello che è un vero e proprio esercito del bene, come già accaduto con le delibere su videosorveglianza e guardie giurate per la sicurezza degli operatori e sulla organizzazione dei posti letto per la riduzione dei tempi di attesa nei Pronto soccorso».

«Oltre alle tariffe, ferme dai tempi della lira – conclude l’assessore – sono molto soddisfatta anche per il via libera alla progettualità dei percorsi formativi atti a sostenere il reclutamento dei volontari».