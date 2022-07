Patologie valvolari: a settembre la più grande campagna di screening

Roma. Si partirà a settembre dalla Calabria per poi passare in Puglia, Abruzzo, Molise, Lombardia, Veneto e tante altre regioni. Questo è il percorso che Cuore Italia, con il patrocinio di Senior Italia FederAnziani vuole percorrere per quella che sarà la più grande campagna di screening per le patologie valvolari. Verranno auscultati non meno di 30mila soggetti over 65, grazie a personale specializzato che potrà rilevare eventuali patologie cardiache. La scelta del mese di settembre non è casuale, infatti dal 12 al 18 settembre si celebra la settimana di Sensibilizzazione delle Valvole Cardiache con l’hashtag #ascoltailtuocuore.

La prevenzione in campo cardiaco è fondamentale. Infatti, in Italia, le malattie valvolari cardiache sono tra le patologie più diffuse nella popolazione anziana, colpendo ogni anno, il 12,5% degli over 65 (pari a 1 su 10) i, ovvero oltre 1 milione di persone. Un numero destinato a salire a 2,5 milioni entro il 2040, considerando l’attuale tendenza demografica legata all’invecchiamento della popolazione. Nel 2030 gli over 65 saranno 16,2 mln, pari al 27% della popolazione totale, gli over 80 saranno 5,2 mln, pari al 8,7% del totale, nel 2040 gli over 65 saranno pari al 32,2% della popolazione totale e gli over 80 saranno pari al 10,3% del totale (DATI ISTAT) ii.

Il naturale decorso asintomatico nelle prime fasi delle patologie valvolari cardiache e i sintomi caratteristici troppo spesso associati all’invecchiamento (stanchezza generale, fiato corto, dolore al petto) ne rallentano l’identificazione e la diagnosi tempestiva. Il primo esame per poterle individuare è il controllo con lo stetoscopio da parte del medico di medicina generale.