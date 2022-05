Multe sui ticket sanitari: sindacati si appellano al Pirellone

Brescia. Sono 15.693 le sanzioni per ticket sulle prestazioni di specialistica e farmaceutiche indebitamente percepiti arrivate nelle case di altrettanti cittadini bresciani, costretti ora a versare il doppio di quanto prevedeva il tagliando. Le fruizioni erano avvenute in buona fede, legate anche alla difficoltà di compilazione delle richieste e per le quali erano intervenuti i sindacati, chiedendo di far pagare solo il ticket non versato, ma non la multa, che avrebbe raddoppiato gli importi.

Le contestazioni risalgono alle esenzioni percepite nel 2016 e nel 2017 quando migliaia di persone utilizzarono, erroneamente, i codici di esenzione E01, E04, E02 ed E12, non sapendo però di non aver più diritto alle agevolazioni economiche in quanto la loro condizione era nel frattempo cambiata.

Riconoscendo l’errore involontario, Regione Lombardia, nel 2020, aveva esonerato le persone interessate dalla sanzione, anticipando che la misura sarebbe stata estesa anche ai due anni successivi, ma, come rimarcano le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, non è avvenuto, mettendo in difficoltà soprattutto la fascia dei pensionati.

Ats Brescia, accogliendo le istanze dei sindacati, ha suggerito di attendere a versare quanto richiesto, finchè il Pirellone non si pronuncerà con chiarezza in merito.