Da sabato negli ambulatori del Civile prestazioni la sera e nei festivi e prefestivi

Brescia. L’Asst Spedali Civili fa partire sabato 7 maggio l’iniziativa “Ambulatori aperti”: la sperimentazione di 12 mesi che prevede l’erogazione di prestazioni anche nella fascia serale dal lunedì al venerdì, nei pomeriggi dei giorni prefestivi e dei giorni festivi.

Come indicato dalla Delibera regionale n. 6279 (11 aprile 2022), i primi servizi che saranno aperti ai cittadini nelle nuove fasce orarie saranno quelli della diagnostica per immagini erogate dalle grandi attrezzature (tac, risonanza magnetica, mammografia).

Per prenotare le prestazioni ambulatoriali resta attivo il portale aziendale: https://prenota.asst-spedalicivili.it/

I nuovi orari di apertura non richiedono il solo reclutamento di risorse sanitarie. Non si tratta, in altri termini, di richiedere semplicemente la disponibilità di medici e personale sanitario di lavorare qualche ora in più: è necessaria la costruzione di un percorso che coinvolge anche personale di vigilanza e amministrativi di accettazione e la creazione di nuove modalità di gestione delle agende. “Una sfida”, si legge in una nota del Civile, “per una realtà grande e complessa come quella della Asst Spedali Civili, che è stata raccolta con lo spirito di dedizione e professionalità che ci contraddistingue”.