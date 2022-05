Massardi (Lega): “Sanità, Lombardia avanti per tagliare le liste d’attesa”

Milano. “Parte l’agenda unica regionale per prenotare visite ed esami, gli obiettivi sono due: consentire a chiunque di prenotare una visita o un esame in un ospedale pubblico o privato convenzionato e accorciare le liste di attesa, abolendo quelle “doppie prenotazioni” che spesso intasano le agende”. Così Floriano Massardi Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega al Pirellone.

“La Lombardia – ricorda Massardi – ha già stanziato 184 milioni di euro per aumentare le prestazioni delle strutture sanitarie anche la sera e nel fine settimana, le liste d’attesa sono aumentare ovunque in Italia a causa dei due anni di pandemia, ma Regione Lombardia è la prima a mettere soldi per abbattere i tempi, oltre a prevedere premi per gli ospedali che rispettano le tempistiche e penalità per le strutture in ritardo”.

“L’agenda unica si chiamerà Rpr, Rete regionale di prenotazione e prevederà che sia chiamando il numero verde, sia andando in un qualsiasi Cup l’utente possa fissare ovunque una visita o un esame, anche in una diversa struttura pubblica o convenzionata. Con la nuova agenda potranno essere prenotate tutte le prestazioni sanitarie, eccetto alcune caratterizzate da urgenza e i controlli fatti ai malati seguiti in modo costante dai reparti ospedalieri”, precisa Massardi.