Analisi e prelievi, apre il Poliambulanza Medical Center Flaminia

Brescia. Il Poliambulanza Medical Center Flaminia è ormai una realtà. Domani la presentazione ufficiale della modernissima struttura bresciana con un ‘open day’ per medici e collaboratori di Fondazione Poliambulanza, con la benedizione dei locali, il rinfresco e accompagnamento musicale di sassofono, tastiera e contrabbasso dei Cieli Vibranti. “Sarà un grande ed efficiente poliambulatorio – spiega il prof. Mario Taccolini, presidente di Fondazione Poliambulanza – che inizierà la sua attività già dal prossimo 2 maggio. Per questo domani, Giovedì 28 Aprile 2022 dalle 18 alle 20,30 abbiamo deciso di riservare a tutti i dipendenti e collaboratori di Fondazione Poliambulanza la visita, in anteprima, dei nuovi spazi. Il paziente avrà accesso ai servizi di medicina specialistica in regime di prestazioni libero professionali in un ambiente infrastrutturale di altissimo livello”.

“Si tratta di una struttura di 2.500 mq al secondo piano del Nuovo Flaminia di via Dalmazia, di proprietà di Coop Lombardia” continua il direttore Generale di Poliambulanza, Alessandro Triboldi – strutturato per ospitare 4 grandi ambiti operativi in grado di offrire servizi prevalentemente in regime NoSSN. Tra questi Il Centro specialistico con 15 ambulatori dove saranno svolte visite di oltre 30 discipline presenti in Poliambulanza; la Palestra per la Fisioterapia con 700 mq di spazi dedicati alle riabilitazioni neurologica e ortopedica, per adulti e bambini. Inoltre, saranno a disposizione da giugno il Punto Prelievi e la nuova sede cittadina del Consultorio CIDAF , che potranno erogare prestazioni anche in convenzione con il SSN.



Il progetto nasce dalla necessità di soddisfare forti e sentite esigenze non solo di natura logistica.

Innanzitutto il Poliambulanza Medical Center Flaminia desidera garantire un livello qualitativamente alto del servizio di accoglienza adeguato al regime dei pazienti privati, soprattutto nell’ambito della riabilitazione, offrendo un’adeguata collocazione ai servizi di fisioterapia destinati sia ai pazienti di Poliambulanza, sia ai dimessi da altre strutture

Offrire attività a supporto del Welfare e della Medicina del lavoro nelle aziende, servizi sempre più richiesti nel nostro territorio;

Migliorare, di conseguenza, la disponibilità di spazi ambulatoriali presso la sede di via Bissolati per attività SSN.

“Abbiamo subito accolto con entusiasmo la possibilità di essere partner di riferimento e mettere a disposizione di Fondazione Poliambulanza alcuni spazi del centro commerciale Flaminia – spiega Riccardo De Carlo direttore dell’Ipercoop Brescia Nuovo Flaminia – siamo una delle 7 grandi cooperative di consumatori del sistema Coop, con i suoi 30.000 soci a Brescia e 800.000 in Lombardia, con un forte impegno nel sociale, che contemplerà tra l’altro una convenzione rivolta ai Soci Coop su alcuni Servizi erogati da Poliambulanza in regime di solvenza. Per questo abbiamo aderito alla sfida di questo Medical Center d’avanguardia in una struttura moderna e funzionale, con ampi parcheggi gratuiti per utenti e personale. Il contesto è curato e sicuro, la posizione, rispetto al centro città e alle principali vie di comunicazione con la provincia, è strategica”. Per le prenotazioni è sempre attivo il CUP di Poliambulanza e il sistema Prenoting.