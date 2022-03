Asst Garda: Maria Grazia Marin confermata alla direzione dei laboratori

La dottoressa Maria Grazia Marin è stata nominata direttore della Struttura Complessa di Patologia clinica e medicina di Laboratorio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda. In soli sette mesi, dopo i concorsi di direttori di Struttura Complessa di Farmacia, Nefrologia, Medicina, Cardiologia di Desenzano, è stata assegnata, sempre tramite concorso pubblico, la Struttura Complessa di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio. A completamento della copertura sono attualmente in corso di espletamento i concorsi per il reparto di Oncologia a Manerbio e della Direzione Medica di Presidio di Gavardo.

“Si tratta di una struttura molto rilevante a valenza aziendale e trasversale, che sovraintende alla attività di analisi di laboratorio e patologia dei nostri utenti interni ed esterni. E’ per me motivo di soddisfazione”, dichiara il direttore generale Mario Alparone, “poter confermare la dottoressa Marin come direttore della Struttura Complessa di Patologia clinica e medicina di Laboratorio. Ho avuto modo di apprezzare il suo operato nella circostanza della recente situazione pandemica durante la quale ha profuso uno sforzo encomiabile che ha consentito di soddisfare tutte le esigenze interne di monitoraggio delle condizioni cliniche di pazienti e dipendenti soggetti a screening, ma anche quelle di tamponi e prestazioni correlate provenienti dal territorio. In questa situazione straordinaria ha saputo gestire in maniera appropriata e tempestiva sia un raddoppio della capacità di processazione interna di referti, sia l’attivazione, in tempi brucianti, di diversi presidi territoriali dedicati al prelievo. La tempestività delle analisi di laboratorio è un presupposto fondamentale per rispondere celermente alla richiesta di cura dei nostri pazienti”.

La dottoressa Maria Grazia Marin, formata all’Università di Parma e specializzata in Biochimica e Chimica Clinica presso l’Università degli Studi di Brescia, ha svolto anni di ricerca nel settore delle biotecnologie e ha una esperienza presso l’Università di Manchester. Annovera nel suo curriculum la pubblicazione di oltre cento abstracts e venti pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali riguardanti principalmente l’applicazione clinica di tecniche di biologia molecolare, un volume dal titolo “Tecniche di amplificazione genica: dal laboratorio alla pratica clinica” e la partecipazione in qualità di relatrice a oltre cento corsi e congressi. Dal 2020 era responsabile facente funzione della Struttura Complessa di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio di Asst Garda.