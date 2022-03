I dentisti bresciani ai profughi ucraini: per le urgenze c’è il Pronto soccorso odontoiatrico

(red.) Per dare risposte alla crisi umanitaria causata dal conflitto russo-ucraino diverse realtà si stanno muovendo anche sul nostro territorio, tradizionalmente a forte vocazione solidaristica, con l’obiettivo di assicurare la migliore accoglienza possibile a chi fugge dalle zone di guerra. Sono già oltre 60 mila gli sfollati giunti sul territorio italiano e si calcola, finora, oltre un migliaio quelli presenti nel Bresciano. Molti risultano ospiti presso parenti ma non mancano slanci da parte di privati che hanno generosamente messo a disposizione i propri immobili per superare la gravità del momento.

In questo contesto la Commissione di Albo provinciale degli Odontoiatri ritiene necessario intervenire per ricordare a tutti l’opportunità di fruire di assistenza sanitaria, gratuita per le cosiddette urgenze odontoiatriche: un servizio rivolto eventualmente ai profughi ucraini ma non solo.

“Il Pronto soccorso odontoiatrico dell’ASST Spedali Civili di Brescia è la sola struttura pubblica in grado di erogare 24 ore al giorno, per 365 giorni l’anno, servizi di urgenza-emergenza odontoiatrica con riferimento a tutta la Lombardia orientale (province di Brescia, Cremona, Bergamo, Mantova)”, sottolinea il presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Brescia, dottor Gianmario Fusardi. Si tratta per la maggior parte dei casi di interventi per il trattamento del dolore, dei processi infiammatori ed infettivi acuti, dei traumi dentali e del sanguinamento orale, che risultano gratuiti per il paziente poiché non richiedono compartecipazione dell’utenza.

“E’ un’opportunità che i bresciani ben conoscono e per la quale portiamo particolare orgoglio, perché è in funzione da circa 30 anni e si rivolge universalisticamente a tutti coloro che ne hanno bisogno, senza distinzioni – prosegue Fusardi – Mi sembra doveroso in questo contesto ulteriormente sottolineare che nella copertura garantita dai Livelli Essenziali di Assistenza, estesa a tutti coloro in possesso di tessera sanitaria anche provvisoria o financo stranieri irregolari con codice STP, il servizio di Odontostomatologia e gli Ambulatori degli Spedali Civili nonché le strutture private accreditate erogano anche cure odontoiatriche per gli under 14, comprese la visita senza limitazione di frequenza, anche con finalità preventiva educativa, nonché altre prestazioni quali ablazione del tartaro, cure conservative, incappucciamento indiretto della polpa, chirurgia parodontale ed altre; tali interventi possono richiedere eventualmente la compartecipazione dell’utente (ticket) a seconda dei casi.”

Appare quindi più che mai utile che i cittadini di nazionalità ucraina presenti sul territorio si rechino quanto prima presso le strutture delle ASST territoriali per completare la loro registrazione al Sistema Sanitario Regionale (info complete su https://www.ats-brescia.it/en/emergenza-ucraina).