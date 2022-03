Va anche on line la rivista dell’Ordine dei Medici di Brescia

Da oggi Brescia Medica, la rivista dell’Ordine dei Medici di Brescia, è anche on line. All’indirizzo www.bresciamedica.it è stata inaugurata una versione web del periodico, più snella e aggiornata in tempo reale.

Il nuovo sito si propone di fare cultura attraverso la condivisione dei temi di attualità con la comunità medica. Il portale proporrà analisi, punti di vista, testimonianze, contributi di esperti e approfondimenti, dal taglio agile e di rapida lettura, con l’obiettivo di contribuire al dibattito in corso, attraverso contenuti ispirati alla chiarezza e all’affidabilità scientifica.

Parte integrante della piattaforma è uno spazio dedicato ai commenti, per incentivare l’interazione con i medici e con tutti i lettori. L’obiettivo è poter mettere a fuoco criticità e prospettive attraverso gli strumenti del confronto e della discussione, per accompagnare il cambiamento verso gli scenari aperti sul presente e sul futuro della professione.

Il sito bresciamedica.it si aggiunge alla tradizionale edizione cartacea di Brescia Medica, che continuerà le pubblicazioni con uscite tematiche nella consueta cadenza quadrimestrale.