Sanità lombarda, Mammì (M5S): “La Lega si è scordata di governare da vent’anni?”

(red.) “I deputati e i senatori della Lega evidentemente non sanno che la Lega governa in Lombardia da oltre vent’anni”, così il consigliere pentastellato Gregorio Mammì commenta la mobilitazione di parlamentari, europarlamentari e consiglieri regionali leghisti che raccoglieranno firme per presentare una petizione al ministro Speranza sui disagi della sanità in Lombardia. “Sarebbe utile far loro sapere che, sempre in Lombardia, la Lega, con il supporto di tutto il centro destra, ha approvato a dicembre 2021 una riforma del sistema sanitario regionale, che non ha minimamente affrontato il problema relativo alla carenza dei medici di base. Non solo, la vicepresidente e Assessore al Welfare, nonché candidata in pectore per il 2023 Letizia Moratti, ha rilasciato dichiarazioni che lasciavano intendere come le responsabilità delle carenze del servizio fossero imputabili agli stessi medici”.

“Come Movimento Cinque Stelle”, prosegue Mammì, “abbiamo presentato diverse proposte che vanno dalla sburocratizzazione del lavoro dei medici di base, alla digitalizzazione, fino all’impiego degli specializzandi. Tutte bocciate dalla maggioranza. Solo due settimane fa è stata respinta una mia mozione che chiedeva al Consiglio Regionale di impegnare la Giunta a recepire alcune semplici richieste di carattere tecnico-operativo, pervenute dagli stessi medici e volte a semplificarne il lavoro. La maggioranza non ne ha voluto sapere. I deputati e i senatori della Lega se realmente vogliono migliorare il servizio offerto dai medici di base, invece che organizzare show volti a coprire le figuracce che Salvini fa in giro per l’Europa, parlino con i loro colleghi di partito in Consiglio Regionale. I problemi si risolvono lavorando, non con la propaganda”.