Massardi: “Carenza medici di base, la Lega in piazza nel fine settimana”

(red.) “Questo fine settimana la Lega torna nelle piazze lombarde con oltre 500 gazebo e banchetti dove, oltre al tesseramento per l’anno 2022, sarà possibile firmare la petizione per avere i medici di base che mancano su tutto il territorio lombardo”, annuncia il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega in Regione Floriano Massardi, che sarà presente alle iniziative in Valle Sabbia e nell’Alto Garda in provincia di Brescia. ““La mobilitazione che partirà nei prossimi giorni si è resa necessaria per lanciare una battaglia di buon senso e attualità sulla carenza dei medici di base, campagna unita a quelle già in corso sui rincari energetici e il costo delle materie prime avviata da Regione Lombardia”.

“Ricordo”, prosegue Massardi, “che negli ultimi dieci anni i governi quasi tutti a trazione Pd: Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e il Conte bis, hanno inferto pesanti tagli per circa 37 miliardi di euro al nostro sistema sanitario, di cui 9 solo il governo di Enrico Letta. La Regione ha già fatto il massimo per quanto compete nella gestione dei medici di famiglia attraverso la revisione della legge sanitaria, approvata a novembre, che ha stanziato 2 miliardi per il potenziamento della medicina territoriale. Ora serve il concreto intervento del ministro della salute Roberto Speranza per risolvere questo problema. La Lega al Governo e in Regione Lombardia torna quindi in piazza per dare risposte e informazioni su quanto stiamo facendo per i cittadini e il territorio”.