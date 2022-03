Papilloma virus, Tironi (FI): “In Lombardia azioni mirate e concrete”

(red.) A un anno dall’illuminazione di Palazzo Pirelli con la scritta STOP HPV per testimoniare l’adesione di Regione Lombardia alla Strategia globale per l’eliminazione del cancro della cervice uterina, visti i numerosi atti legislativi portati avanti anche all’interno del Consiglio regionale, nella giornata odierna, 10 marzo 2022, la Vicepresidente III Commissione Sanità e Politiche Sociali Simona Tironi ha promosso un convegno dal titolo L’impegno di Regione Lombardia per l’eliminazione dei cancri correlati al Papilloma virus, volto a far conoscere proprio le azioni intraprese da Regione per il contrasto dei cancri correlati al Papilloma Virus.

«Oggi, anche in occasione della Giornata Internazionale contro l’HPV che si è tenuta lo scorso 4 marzo, – afferma Simona Tironi – ho voluto fortemente promuovere questo convegno per testimoniare l’impegno di Regione Lombardia rivolto all’eliminazione dei cancri correlati al Papilloma virus».

«Il mio impegno su questo delicato tema è massimo – prosegue Tironi – tanto che in Consiglio regionale ho portato una mozione avente ad oggetto principale l’informazione con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dei rischi connessi al Papilloma virus, prevedendo un’azione informativa, con il coinvolgimento dei Pediatri di libera scelta e dei Medici di medicina generale, così da raggiungere una copertura vaccinale sempre più ampia con l’auspicio di salvare quante più vite umane possibili».

«In vista del Piano Regionale di Prevenzione – chiosa Tironi – ho portato un emendamento per estendere la gratuità vaccinale anti-HPV a tutte le donne venticinquenni in occasione del primo Pap-test attraverso la chiamata attiva, in concomitanza proprio con l’invito allo screening».

Per quanto riguarda la situazione nel bresciano, nel triennio 2019-2021 oltre 157 mila donne hanno effettuato un Pap-test con il Servizio Sanitario Regionale anche al di fuori dello screening.

«Solo con azioni mirate e concrete – conclude Tironi – possiamo concorrere alla realizzazione dell’obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’eliminazione dei cancri correlati al Papilloma virus».