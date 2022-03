Guerra in Ucraina, Anci Lombardia pensa a due tavole comunicative per i profughi

(red.) In considerazione dell’emergenza profughi provenienti dall’Ucraina, Anci Lombardia Salute ha predisposto due tavole in CAA (Comunicazione Aumentativa e Alternativa) con le scritte in ucraino affiancate ad immagini grafica che ne esplicano il significato, a supporto delle attività di accoglienza in cui tutti, a partire dai Comuni, sono coinvolti in questi giorni.

Le tavole, elaborate in collaborazione con il Comune di Carnate e pensate inizialmente per l’utilizzo all’interno delle aziende ospedaliere e nei pronto soccorso, riportano 70 pittogrammi che permettono di descrivere diverse situazioni, dalle più semplici come per esempio un mal di testa a situazioni più complesse riguardanti lo stato di salute generale. Sono in fase di elaborazione altre tavole dedicate alle vaccinazioni, non solo quella anti Covid 19. Le tavole, già inviate a tutti i Comuni, verranno fornite anche a tutte le ATS e ASST della Lombardia.

“Il tema della Comunicazione Aumentativa Alternativa – ha dichiarato Massimo Giupponi, Presidente di Anci Lombardia salute e Direttore Generale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo – grazie alla collaborazione con il Comune di Carnate, viene da tempo approfondito in ANCI Lombardia Salute, soprattutto nell’ambito ospedaliero. Abbiamo pertanto ritenuto importante mettere a disposizione di tutte le Istituzioni coinvolte nell’accoglienza delle persone che stanno arrivando dall’Ucraina questo strumento, molto utile perché immediato e di facile utilizzo. Vorrei ringraziare, oltre al Comune di Carnate, anche le direzioni e gli operatori delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali di Lodi, Lecco e Brianza che hanno messo a disposizione le loro competenze cliniche per realizzare i pittogrammi presenti nelle tavole. Abbiamo previsto, nei primi giorni della prossima settimana, un momento formativo per tutti gli operatori interessati così da renderli operativi fin da subito”.

“Quello elaborato da Anci Lombardia Salute – ha spiegato il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra – è uno strumento utilissimo a supporto della popolazione ucraina colpita dalla guerra, in arrivo nelle nostre città, e degli operatori coinvolti nella loro accoglienza. Si tratta dell’utilizzo adattato a questa situazione di grave emergenza umanitaria di uno strumento che ANCI Lombardia Salute ha progettato con una valenza ed utilità generale e permanente per agevolare comunicazione e comprensione in condizioni di differenze linguistiche e altre limitazioni. Le tavole predisposte aiuteranno, in questa situazione specifica, a superare la barriera linguistica e si aggiungono alle tante azioni messe in campo in queste ore da Anci Lombardia, in proprio e in collaborazione con ANCI nazionale, le Prefetture, Regione e tutte le istituzioni e associazioni coinvolte”.