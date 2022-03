Sirmione, apre il punto prelievi convenzionato Synlab

(red.) Synlab amplia ulteriormente la sua presenza sul territorio della provincia di Brescia: da lunedì 7 marzo è attivo un nuovo punto prelievi nella città di Sirmione.

Presso il centro, sito in via Verona 29, è possibile effettuare prelievi, prenotabili attraverso l’APP MYSynlab o dal portale locate.synlab.it, dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 10. Il ritiro dei referti potrà avvenire direttamente online, dal portale refertilombardia.synlab.it.

Il nuovo punto prelievi, oltre ai consueti esami ematochimici, consente ai cittadini di eseguire prelievo e tampone Test Covid, previa prenotazione, e di accedere a prestazioni ginecologiche /ostetriche (tamponi vaginali, tamponi cervicali, pap test) su appuntamento.

Il punto prelievi è convenzionato con il Sistema Sanitario Regionale (SSR Regione Lombardia) e con altri enti privati.

Per maggiori informazioni, si prega di chiamare il numero 030 5531139 (dalle 11 alle 12) o di scrivere a sirmione.pp@synlab.it.