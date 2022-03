Welfare lombardo, un tour bresciano in 12 tappe

(red.) Sono 12 gli incontri che si svolgeranno nel bresciano per illustrare la nuova legge sul welfare lombardo.

“Un tour di 12 incontri, in ciascuno degli ambiti territoriali della provincia di Brescia, per raccontare e approfondire la legge di rafforzamento del sistema sanitario lombardo con trasparenza, chiarezza e senza polemiche strumentali”.

Lo afferma la Vice Presidente della Commissione Sanità della Regione Lombardi, Simona Tironi (Forza Italia), spiegando il senso della sua iniziativa itinerante partita il 19 gennaio scorso, che ha già coinvolto 6 Ambiti territoriali (Flero, Edolo, Gardone Valtrompia, Salò, Leno e Orzinuovi) e che proseguirà nelle prossime settimane a partire dal lunedì 7 marzo a Iseo.

“Ho deciso di impostare questo viaggio nella mia provincia – spiega Simona Tironi – per coinvolgere direttamente i cittadini e gli amministratori locali bresciani in merito alle opportunità e ai servizi che il potenziamento del sistema sanitario lombardo ha introdotto o affinato attraverso la Legge di riforma approvata lo scorso mese di dicembre. Insieme a me ci sono i Direttori dell’Ats e delle Asst di riferimento, i Presidenti degli ordini professionali, infermieri, medici, Mmg, farmacisti, operatori sanitari. Chi meglio dei protagonisti della sanità regionale, che ogni giorno si adoperano sul campo per attuarla, può raccontare le prerogative del sistema lombardo, declinandole concretamente, senza strumentalizzazioni politiche o distorsioni di parte?”.

La tappa di Lunedì 7 marzo si svolge al Castello Oldofredi di Iseo, a partire dalle 19. Insieme alla Vice Presidente Tironi, ci saranno a fare gli onori di casa il sindaco di Iseo Marco Ghitti e la Presidente dell’Ambito 5 – Sebino Paola Pezzotti. Di assoluta qualità il panel dei relatori: Claudio Sileo (direttore generale ATS Brescia), Giuseppe Solazzi (Direttore Sociosanitario ASST Franciacorta), Ovidio Brignoli (Medico di Medicina Generale), Paolo Boldini (Vice Presidente Ordine Infermieri), Francesco Rastrelli (Presidente Ordine Farmacisti), Clara Mottinelli (Presidente Federfarma), Luigi Peroni (Presidente TSRM – PSTRP).

“La nostra legge di evoluzione del sistema sanitario – commenta la Vice Presidente Tironi – prevede un concreto potenziamento dei sevizi ai cittadini, a partire dalla medicina di prossimità. Le istituzioni sanitarie e i professioni del territorio lavorano in rete per assicurare una completa presa in carico della persona, nella sua straordinaria complessità. Ne sono un esempio le case di comunità che stiamo aprendo sul territorio regionale e che sono un punto di riferimento soprattutto per la cura delle cronicità oppure per prestazioni e servizi che non richiedono la degenza ospedaliera”.

“I cittadini- ha aggiunto Tironi- devono sapere queste cose, entrare nei dettagli della riforma sanitaria e interagire concretamente con i professionisti che la animano, con esempi e declinazioni concrete dei servizi. Il sistema lombardo mette in stretta relazione tutte le sue componenti, dall’ospedale al territorio, senza escludere nessuno, esaltando la forza dei territori a beneficio delle persone e della loro domanda di salute”.

Dopo quella di lunedì 7 marzo, le tappe successive del tour organizzato da Simona Tironi si svolgeranno a Gussago (Ambito 2 Brescia) il 16 marzo, e proseguiranno a Montichiari, Palazzolo, in Valle Sabbia e a Chiari.

“Nel corso degli eventi già realizzati – conclude Simona Tironi – cittadini e amministratori, attraverso una massiccia e interessata presenza, hanno dimostrato di gradire questa forma di comunicazione a loro rivolta, certamente molto innovativa”.