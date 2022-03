Lonato; “Villa dei Colli, reparti soppressi: questa è la riforma lombarda”

(red.) «Lo stesso giorno in cui Letizia Moratti ha fatto visita alle strutture riabilitative di Villa Barbarano a Salò e Villa Gemma di Gardone Riviera (Brescia, ndr.) facendo la solita passerella elettorale e lodando la sanità privata, un altro pezzo di sanità pubblica è andato definitivamente perso».

A dirlo è Ferdinando Alberti, consigliere regionale del M5S, che spiega: «Mentre la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia tesseva le lodi alle strutture a cui ha fatto visita, due reparti di riabilitazione da 40 posti letto dell’ospedale pubblico Villa dei Colli di Lonato, stando a quanto riferito dal primario, non riapriranno mai più. E la decisione presa è irrevocabile e non lascia spazio ad alcuna discussione».

«Protagonisti delle scelte adottate sono quelli che continuano a portare avanti l’idea distorta del sistema sanitario lombardo sempre più orientato verso il modello privato, ovvero la Moratti e chi sta al governo della Regione che hanno appena approvato la riforma sanitaria che va sempre più nella direzione di sfavorire il pubblico. C’è poi chi, senza batter ciglio, applica le direttive recepite come il neo direttore dell’Asst del Garda, Mario Alparone, che ha cominciato malissimo la sua gestione perfettamente in linea con quella adottata dal suo predecessore, svuotando il settore pubblico a unico vantaggio del privato».

«Si sta compiendo quanto avevo già ampiamente previsto e denunciato – prosegue il consigliere bresciano –. Quando l’ospedale di Lonato riaprirà al termine dei lavori di ristrutturazione lo farà senza i due reparti di riabilitazione con le rassicurazioni della giunta nel non farli chiudere che non saranno servite a nulla. E quali scuse inventeranno per motivare il triste e imbarazzante epilogo? Forse si limiteranno a dire che lo stesso servizio potrà essere svolto a Salò e Gardone Riviera in quelle che loro definiscono eccellenze, dimenticandosi furbescamente di dire che quelle strutture siano private?»

«La verità è che chi amministra la sanità in Regione Lombardia non ha nemmeno la decenza di evitare la sovrapposizione cronologica dei due eventi ossia il far visita a strutture private e contemporaneamente voltare la testa dall’altra parte quando ci sono reparti ben avviati nel pubblico che chiudono. Come se non avessero considerazione e rispetto per chi opera nella sanità pubblica e per chi vorrebbe che fosse ancora un riferimento e un’eccellenza vera».

«Ma c’è un’ulteriore questione molto grave. Due settimane fa Alparone ha emanato una comunicazione rivolta a tutto il personale dell’Asst imponendo loro il divieto assoluto di rilasciare commenti e dichiarazioni ai media, pena provvedimenti disciplinari. Siamo al ridicolo: il bavaglio preventivo per zittire dissidi e malumori in vista della venuta della Moratti? Di cosa avrebbe paura Alparone? Forse che qualche dipendente racconti come funzionano davvero le cose nell’Asst del Garda? Questi metodi non sono accettabili e non fanno altro che aumentare il discredito sull’operato di chi gestisce l’Azienda sanitaria del Garda».

«Come M5S, da sempre e ancor più in occasione dell’ultima riforma sanitaria, stiamo denunciando il processo di depotenziamento del pubblico attuato con metodi che troppo spesso sono subdoli e meschini. E in tutto questo svuotamento della sanità pubblica chi sarà a rimetterci più di tutti? Come al solito – conclude Alberti –, sempre e solo i cittadini».