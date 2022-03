Al Civile open weekend per la prevenzione del tumore alla prostata

L’Unità operativa di Urologia della Asst Spedali Civili di Brescia offrirà visite gratuite agli uomini a partire dai 45 anni di età, che non si sono mai sottoposti ad una visita urologica. In occasione della Festa del Papà l’Ospedale Bresciano ha aderito alla prima iniziativa dedicata alla popolazione maschile, fortemente voluta da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Lo scopo è quello di sensibilizzare gli uomini sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore alla prostata.

Ogni anno in Italia sono circa 37.000 le nuove diagnosi e rappresentano il 19% di tutti i tumori maschili. Le visite gratuite saranno effettuate dagli Urologi venerdì 18 marzo dalle 14.00 presso gli ambulatori situati al terzo piano dell’Area Stauffer dell’Asst Spedali Civili di Brescia. La prenotazione è obbligatoria. I signori interessati per prenotare dovranno chiamare solo nelle giornate dal 7 all’11 marzo dalle 14.00 alle 15.00 al numero 030.3995858.

Asst Spedali Civili di Brescia è tra le 94 strutture sanitarie premiate da Onda con il Bollino Azzurro. Il riconoscimento è stato assegnato agli ospedali che assicurano un approccio professionale e interdisciplinare nei percorsi diagnostici e terapeutici dedicati alle persone con tumore alla prostata. Si tratta della Prima edizione del bando nazionale promosso da Fondazione Onda.

Tra gli scopi del Bollino Azzurro vi è quello di segnalare le strutture che favoriscono un approccio multidisciplinare nel trattamento di questa malattia, attraverso trattamenti personalizzati e innovativi e tramite la collaborazione tra diversi specialisti, quali urologo, radioterapista, oncologo medico, patologo, radiologo, medico nucleare, psicologo.

“Un riconoscimento importante per il nostro ospedale, che rinnova il suo impegno e la volontà di coinvolgere la popolazione sulle tematiche relative alla salute e alla prevenzione. Attraverso il Bollino Azzurro, avremo modo di sensibilizzare sul tema anche la popolazione maschile”, ha detto il direttore generale dell’Asst Spedali Civili di Brescia, Massimo Lombardo.

Il Civile fa già parte del network Bollini Rosa e che anche per il biennio 2022-2023 ha ricevuto tre Bollini Rosa, massimo riconoscimento. Un forte segnale che dimostra quanto l’azienda sia sensibile al tema della prevenzione e riconosca l’importanza della medicina di genere.

I Bollini Rosa sono il riconoscimento agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile ma anche quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere.