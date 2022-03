Brescia, al Civile 50 posti letto per i bambini ucraini

(red.) L’Ospedale dei Bambini al Civile di Brescia mette a disposizione una cinquantina di posti letto per i bambini ucraini malati.

Si tratta di 14 posti letto in Terapia intensiva, sette in subintensiva e una trentina tra Pediatria, Neonatologia e Oncoematologia pediatrica.

A trasferire i piccoli pazienti fragili sarà Areu (Agenzia regionale per l’Emergenza -Urgenza di Regione Lombardia), con il coordinamento della Protezione Civile nazionale e regionale.

Il reparto di Oncoematologia pediatrica diretto dal dottor Fulvio Porta, già in passato ha collaborato con Kiev per curare bambini affetti da leucemia: una decina del quali sono stati sottoposti al trapianto di midollo osseo.