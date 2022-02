UPS Healthcare distribuisce il vaccino anti COVID-19 di Novavax

(red.) UPS è orgogliosa di collaborare con Novavax per distribuire il vaccino anti COVID-19 nell’Unione Europea e non solo. “L’infrastruttura capillare che UPS Healthcare ha costruito nell’Unione Europea per gestire i prodotti termosensibili renderà rapidamente disponibili a centinaia di milioni di persone questo vaccino e altri prodotti sanitari necessari”, ha dichiarato Wes Wheeler, Presidente di UPS Healthcare.

“All’interno della nostra supply chain globale UPS è un partner chiave che ci permette di offrire ai clienti e alle persone di tutto il mondo un’opzione vaccinale diversa, basata su una tecnologia innovativa e ben collaudata” ha affermato John Trizzino, Chief Commercial Officer e Chief Business Officer di Novavax.