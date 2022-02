Asst Garda, l’accesso agli Uffici Scelta Revoca si può fare on line

(red.) ASST Garda ha attivato una piattaforma, disponibile nella home page del sito internet aziendale (www.asst-garda.it), pensata per facilitare i cittadini che devono fissare un appuntamento per l’accesso agli Uffici Scelta Revoca di Desenzano, Montichiari, Leno, Salò Gavardo, Nozza di Vestone.

L’accesso agli Uffici Scelta Revoca è previsto solo nel caso il cittadino non possa inviare i documenti con mail, e avviene su appuntamento.

Fino ad oggi è stato possibile fissare gli appuntamenti esclusivamente tramite telefono o mail ma ora, con la piattaforma, viene messo a disposizione un nuovo strumento più agile e immediato, evitando così inutili attese telefoniche.

La piattaforma permette di scegliere il giorno e l’ora più adeguati alle proprie esigenze; basta selezionare l’Ufficio Scelta Revoca competente in base al comune di residenza, scegliere l’opzione desiderata e seguire i semplici passaggi proposti in automatico dal sistema che invia, in tempo reale, una mail di conferma all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

Presso gli Uffici Scelta Revoca è possibile effettuare le iscrizioni al servizio sanitario nazionale, scegliere o cambiare il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta, chiedere l’emissione delle esenzioni o il rinnovo di quelle non gestibili tramite il FSE-Fascicolo Sanitario Elettronico.