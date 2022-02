Massardi (Lega): “Dalla Regione 84 milioni per ridurre le liste d’attesa in sanità”

(red.) La Giunta di Regione Lombardia ha stanziato lunedì, con apposita delibera, 84 milioni di euro per attuare il ‘Piano annuale delle liste d’attesa’ in sanità. L’obiettivo è quello di raggiungere e superare, con valutazioni trimestrali, i livelli del 2019 ovvero prima dell’impatto della pandemia Covid.

“Si tratta una risposta immediata ai bisogni di cura che, tramite un importante investimento del bilancio regionale, si impegnerà a tagliare i tempi d’attesa cresciuti a causa dell‘emergenza sanitaria. Un’azione avviata già prima della pandemia per monitorare e migliorare il target delle prestazioni in Lombardia”, afferma il Consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega, Floriano Massardi. “Il piano per le liste d’attesa in sanità partirà dal 1° aprile e interesserà le strutture pubbliche e le strutture private convenzionate accreditate tramite valutazioni trimestrali che avranno scadenza il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di quest’anno con parametro di rifermento l’anno 2019”.

“La priorità sarà data all’attività di chirurgia programmata, in particolare nell’area oncologica, di diagnostica strumentale e di screening”, sottolinea Massardi. “Pur ancora impegnata con la gestione dell’emergenza Covid, Regione Lombardia si impegna attivamente per il recupero delle prestazioni che avevano subito inevitabili ritardi: uno sforzo importante con l’innesto di nuove ingenti risorse per riportare il 2022 ai livelli pre-pandemia”.