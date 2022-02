Riforma sanitaria: “Altro che rilievi formali”, M5S abbandona l’aula

(red.) “I rilievi del governo, alla riforma della sanità Moratti-Fontana, sono sostanziali”, ha commentato il consigliere Marco Fumagalli (M5S). “Le modifiche alle quali la giunta ha dovuto sottostare, toccano alcuni dei cardini della legge regionale 22, non riguardano solo gli errori grammaticali come vorrebbe farci credere il centrodestra. La prima modifica riguarda le case della comunità che, come da nostra pregiudiziale, non potranno essere gestite dalle cooperative di Medici di medicina generale (Mmg). Questa modifica, recependo le indicazioni del Pnrr, ne impedirà la sostanziale privatizzazione. Di notevole impatto anche la richiesta di centralizzazione degli accreditamenti pubblici e privati. Gli accreditamenti dei singoli istituti e le relative contrattualizzazioni non potranno essere gestiti dalle singole Ats, ma dovranno essere centralizzate e autorizzate da Regione Lombardia. Un provvedimento che pare essere il preludio all’Ats unica, come da mio disegno di legge, o ad una struttura ad hoc che opererà in luogo dell’attività delle singole Ats, di fatto svuotate di gran parte delle loro funzioni”.

“Il terzo punto”, prosegue Fumagalli, “riguarda le nomine dei direttori che vengono ricondotte al rispetto della normativa nazionale e non alla scelta politica, richiamando la disciplina prevista dal d. lgs 502 del 992 per i direttori di distretto. Di notevole impatto, anche se confinato nell’ambito dei principi generali, il rilievo posto dal governo ai chiarimenti necessari riguardo la declinazione che Regione Lombardia intenda conferire al concetto di equiparazione fra pubblico privato”.

“Lette le carte capiamo il motivo per cui la maggioranza abbia impedito fino all’ultimo ai consiglieri d’opposizione di consultarle. Ora sappiamo che la legge regionale 22 dovrà tornare in aula per correggere alcune violazioni sostanziali alla normativa nazionale, al punto che stupisce la decisione del ministero di non impugnare la legge» così il Consigliere Regionale del Movimento Cinque Stelle, Marco Fumagalli, in merito ai rilievi del governo alla legge regionale 22, relativa alla riforma del sistema sanitario regionale”.

Il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco, aveva annunciato la scelta del gruppo di abbandonare l’aula prima dell’intervento di Moratti sui rilievi del governo sulla riforma del sistema del servizio sanitario regionale. “La maggioranza deve aver scambiato il Consiglio Regionale, per una conferenza stampa”, ha detto Di Marco. “È inaccettabile il teatrino montato ad arte dalla Giunta, che non ha permesso al consiglio di prendere visione per tempo della documentazione necessaria, di fatto negando la possibilità di svolgere un dibattito con cognizione. I documenti sui rilievi mossi dal governo alla riforma del sistema sanitario lombardo sono stati inviati via mail ai consiglieri, solamente nel momento in cui in aula si sarebbe dovuto svolgere il relativo dibattito. Il tutto in un clima di mancata trasparenza”.

“Non siamo d’accordo a fare da spettatori all’assessore Moratti, ma vogliamo poter discutere i contenuti di una riforma che continuiamo a ritenere sbagliata”, ha aggiunto Di Marco. “Per cui il Movimento Cinque Stelle ha deciso di abbandonare l’aula. Lo spettacolo dell’assessore Moratti che si prende il palcoscenico, per raccontare ancora una volta la falsa favoletta del quanto siamo bravi, quanto siamo belli in Lombardia è un qualcosa al quale rifiutiamo di assistere. Questa riforma doveva essere il fiore all’occhiello del centrodestra lombardo, invece dopo venti giorni di dibattito e dopo soli due mesi, siamo qui a discutere delle modifiche da apportare allo stesso. Il M5S sarà pronto a discutere di questa (non)riforma e di come soprattutto non abbia prodotto nessun risultato e risolto alcun problema, come dimostrano le infinite liste d’attesa e la carenza dei medici di base medici di base”