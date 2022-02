Girelli: “Sanità, riforma da riformare: no a false aspettative”

(red.) “Trovo sempre positivo l’annuncio dell’inaugurazione di nuovi centri – oggi il Presidente Fontana e l’assessora Moratti sono nel bresciano per inaugurare le Case di Comunità – tuttavia non vorrei che si cadesse nell’errore di considerare nuovo ciò che esiste già. Cambiare nome a strutture esistenti non significa rinnovarle. Non vorrei infatti che si ingenerassero aspettative troppo alte tra i cittadini, facendo passare la nuova organizzazione sanitaria per qualcosa di così rivoluzionario. A riprova che serve invece un cambiamento di sostanza le dichiarazioni dell’assessora Moratti: fa piacere, infatti, cogliere nelle sue parole la comprensione che la Riforma sia da riformare”.

Lo afferma il bresciano Gianni Girelli, presidente Commissione Covid19 di Regione Lombardia che aggiunge: “la nuova scommessa per le case e gli ospedali di comunità passa non solo dall’individuare luoghi fisici, anche in zone periferiche, ma soprattutto dall’organizzazione degli stessi, dall’implementazione delle attività per i cittadini. Esiste una differenza sostanziale tra creare luoghi dove si concentrano servizi e luoghi dove si organizzano servizi. Analogamente credo che gli ospedali di comunità debbano trovare un senso nell’essere centri di supporto agli ospedali per acuti, soprattutto a favore della popolazione più anziana”.

“Il Pnrr”, continua Girelli, “mette a disposizione molte risorse, alcune proprio per la realizzazione di queste strutture. Le indicazioni che vengono dall’Europa e dal Governo nazionale sono chiare: si deve superare l’inadeguatezza del sistema regionale lombardo degli ultimi 30 anni. Le linee guida chiariscono che è necessario recuperare quel che c’era di positivo: serve guardare al vecchio schema dei distretti sanitari e di localizzazione dei servizi, apportando naturalmente le dovute variazioni. Serve far tornare la medicina di prossimità al netto delle novità burocratiche e organizzative introdotte dal nuovo sistema sanitario regionale”.