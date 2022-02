Case di comunità, inaugurate a Leno e Nave

(red.) Un punto unico di riferimento per la salute dei cittadini che possono intraprendere un percorso di cure personalizzato; valutazione completa dei bisogni effettuata da professionisti, medici e sanitari; integrazione del servizio sanitario con il sociale per offrire risposte puntuali e più capillari sul territorio.

Questi i punti di forza delle Case di Comunità previste dal piano di potenziamento della sanità lombarda. Un esempio pratico di come viene declinata la medicina territoriale è quello della Casa di Comunità di Leno (Bs) inserita nella Asst Garda e inaugurata dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana insieme alla vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Nella giornata di questo venerdì 11 febbraio è stata inaugurata anche quella di Nave.

A Leno hanno partecipato alla cerimonia, l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Alessandro Mattinzoli, la vicepresidente della Commissione Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale della Lombardia, Simona Tironi e altri consiglieri regionali. Intervenuti anche Mario Alparone, direttore generale Asst Garda, il direttore socio-sanitario Roberta Brenna e il sindaco di Leno Cristina Tedaldi. Regione Lombardia ha già individuato le prime 218 case di comunità e i primi 71 ospedali di comunità. Subito dopo la struttura di Leno, sono state inaugurate da Letizia Moratti le nuove Pediatria-Patologia Neonatale e Cardiologia-Unità di Cura Coronarica di Manerbio.

Leno è collocato in posizione baricentrica rispetto al territorio dell’Asst del Garda: è il comune a più alta densità abitativa (13.956 abitanti) dopo Ghedi ed è dotato di un presidio ospedaliero territoriale i cui servizi sono già noti alla popolazione.

L’ospedale di comunità di Leno è una struttura sanitaria di ricovero breve che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. L’obiettivo è evitare ricoveri ospedalieri impropri e favorire dimissioni protette in luoghi più idonei e più prossimi al domicilio. Dispone di un reparto di degenza sub-acuti con 20 posti letto di cui 15 attivi. Il reparto accoglie pazienti, prevalentemente affetti da diverse patologie provenienti dalla struttura ospedaliera di Manerbio.

La casa di comunità eroga i seguenti servizi: Punto Unico di Accesso (PUA), Centro Unico Prenotazione, Punto Prelievi, Cure Primarie (MMG, PLS), Assistenza Domiciliare Integrata, Infermieri di Famiglia e Comunità, partecipazione della comunità e volontariato, Servizi Sociali, Unità di Valutazione Multidimensionale, inserimento in RSA e Poliambulatori-Centro Diabetologico-Radiologia.

All’interno della Casa sono altresì presenti l’Ufficio Scelta Revoca e Protesica, il Consultorio Familiare, le Vaccinazioni, ufficio Certificati e Patenti, Centro Psico Sociale, Area Riabilitativa, Disabilità con Equipe Operativa Handicap, la Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza, Area Psicosociale Giovani, il Reparto di Psichiatria SPDC, gli Ambulatori e Reparto di Riabilitazione, il Centro Disturbi Cognitivi Demenze e l’Avis.

All’interno del Poliambulatorio sono erogate queste prestazioni: Cardiologia, Medicina fisica e riabilitativa, Medicina dello Sport, Dermatologia, Endocrinologia, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia-Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Diabetologia, Chirurgia generale.

Fontana: “Sanità più vicina ai coittadini”. “Oggi è l’inizio di un percorso innovativo nella nostra sanità. La riforma che abbiamo approvato pochi mesi fa e che è stata realizzata ascoltando tutte le componenti della nostra società, tutti gli stakeholder della sanità”, ha detto il presidente Fontana. “Questa legge, di cui sono particolarmente orgoglioso, per prima in Italia va nella direzione di avvicinare le risposte della sanità alle esigenze dei cittadini, evitando nel contempo di mettere sotto pressione gli ospedali per prestazioni che non competono agli ospedali stessi”.

Moratti: “Sinergia vincente tra medici e infermieri”. “Con la legge regionale approvata a novembre”, ha aggiunto la vicepresidente Moratti, “abbiamo potenziato la sanità territoriale. Sono in fase di realizzazione 218 Case di Comunità e 71 ospedali di Comunità. Dopo Milano, Leno e Nave sono le prime Case che inauguriamo in Lombardia. Si tratta di un primo punto di accesso e orientamento, analisi clinica con presenza di servizi e diventa fondamentale la collaborazione tra medici e infermieri: i medici per la parte relativa alle diagnosi e clinica, gli infermieri per le attività, ad esempio, di follow up per gli ipertesi e i dializzati. Una sinergia, nel rispetto delle specifiche professioni, che rappresenta un passo avanti importante. I cittadini avranno tutti quei servizi che riguardano soprattutto le fragilità e le cronicità”. La vicepresidente Moratti ha anche visitato la struttura di Nave e quella di Manerbio.

Mattinzoli: “Risposte concrete per il Bresciano”. “Il territorio bresciano£, ha detto l’assessore Mattinzoli, “vive con concretezza l’evoluzione della nuova legge di potenziamento della sanità lombarda, norma innovativa che coniuga sociale e welfare. Uno strumento adeguato che metterà tutti gli operatori nelle migliori condizioni per operare”.

Alparone: “A Leno si tratta nel complesso di un intervento di valorizzazione del presidio e delle attività che sono state strutturate per una presa in carico articolata e completa, attuata anche attraverso gli infermieri di famiglia. A Manerbio, grazie all’importante finanziamento regionale di 4.600.000 euro, è stato realizzato un intervento strutturale di sopralzo e di ristrutturazione con creazione di nuovi locali destinati a Pediatria-Patologia Neonatale, Cardiologia-Unità di Cura Coronarica e Servizio di Elettrofisiologia. Gli spazi sono molto più ampi e funzionali rispetto alla precedente collocazione e permettono di riunire in aree omogenee servizi e unità operative complementari fra loro”.