La riforma Fontana-Moratti al centro di un incontro del Partito Comunista Italiano

(red.) la federazione di Brescia del Partito Comunista Italiano invita tutti gli interessati a partecipare all’iniziativa: “Il sistema sociosanitario lombardo all’ombra della riforma Fontana-Moratti” che si terrà martedì 22 Febbraio alle ore 20 presso la sala Buozzi della CGIL di Brescia in via F.lli Folonari.

“Il tema della serata verterà, come indicato, sulla nuova riforma regionale presentata dalla giunta Fontana in tema di sanità regionale: appare evidente dopo due anni di pandemia il tentativo subdolo di arrivare a privatizzare ulteriormente il sistema sanitario regionale a discapito della salute pubblica, un sistema che si è dimostrato più interessato al profitto personale ed alla speculazione nel momento in cui ve ne è stato più bisogno mostrando il vero volto della classe dirigente politica ed imprenditoriale italiana”.

“Oggi non possiamo ignorare questi fatti facendo finta che questo non sia mai avvenuto, non possiamo piegarci ulteriormente alle logiche del profitto e del mercato che in questi anni hanno fatto danni immensi al nostro paese, danni che si sono riversati sulle categorie più deboli e più bisognose. Di fronte ad una crisi economica già in atto da tempo, una crisi che ha portato 4 milioni di italiani a rinunciare alle cure per motivi economici ben prima della pandemia, non abbiamo

scuse per non opporci con forza a tale riforma che aggraverà ulteriormente la situazione già in atto”.

Le associazioni ed i partiti già da tempo impegnati per un sistema di salute pubblica e universale sono pertanto invitati a partecipare e a far sentire la propria voce.