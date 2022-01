Neonata malata, il viaggio della speranza da Lecce a Brescia

(red.) E’ una storia di grande dolore ma anche di grande speranza quella che ha come protagoniste una mamma e una neonata di Lecce, trasferite al Civile di Brescia per trovare una cura alla grave malattia di cui è affetta la piccola.

Madre e figlia sono giunte in città con un volo aereo messo a disposizione dall’Aeronautica Militare. Entrambe sono positive al Coronavirus, ma la situazione critica , per bimba che ha solo sei mesi, è legata alla gravissima immunodeficienza di cui è affetta e che solo un trapianto di midollo osseo potrebbe aiutare a guarire.

Domenica pomeriggio il velivolo C-130J è atterrato all’aeroporto di Montichiari: madre e figlia sono state trasferite in aereo con una speciale barella di isolamento ed affidate alle cure, durante il volo, dei medici e degli infermieri specializzati dell’Infermeria di Pratica di Mare (Pomezia), su richiesta della Prefettura di Lecce che ha coordinato le operazioni, in collaborazione con il Comando operativo di vertice interforze (Covi) e la 46esima Brigata Aerea.

La piccola, una volta guarita dal virus, verrà sottoposta ad un trapianto di cellule staminali al Centro trapianti dell’Ospedale dei bambini, centro di riferimento nazionale per il trattamento delle immunodeficienze primitive.